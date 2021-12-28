39 yaşındaki güzel manken Özge Ulusoy, estetikten korkmadığını belirterek "Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip, mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın" dedi.

Manken Özge Ulusoy, önceki gün bir estetik merkezinin açılışına katıldı.

Sık sık estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Ulusoy, muhabirlerin, "Hiç korkmuyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"ESTETİKTEN NİYE KORKAYIM"

"Yok, hayır. Estetikten niye korkayım? İstedikten sonra hiç korkmam" diyen Ulusoy, tavsiyelerde de bulundu:

"AYNAYA BAKINCA KENDİNİZİ GÜZEL HİSSETMEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YAPTIRIN"

"Herkes ihtiyacı olduğu için yapsın. Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip, mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafınız da, toplum da mutlu olur. O yüzden herkes mutsuz olduğu her şeyi yaptırsın."

Özge Ulusoy'dan estetik açıklaması VİDEO







