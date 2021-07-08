Canan Ergüder'den yeni fotoğraf

Tedavisine devam eden Canan Ergüder, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Rol aldığı 'Menajerimi Ara' adlı dizide rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrılmıştı. Şimdilerde gözlerden uzak tedavisine devam eden bir çocuk annesi oyuncu, bu sırada sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

BOZCAADA'YA GİTTİ

44 yaşındaki oyuncu şu sıralar, eşi Kenan Ece ile her yıl gittikleri Bozcaada’da moral depoluyor.

Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.