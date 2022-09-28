İbrahim Tatlıses'i saklayan çarşafın sırrı ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, ambulansa taşınırken gerdirdiği çarşafı sevgilisi için istedi.

Kapuz Caddesi'nden 25 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulmuştu. Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpışmıştı.

Çarşaf gerilmişti

Ölümden dönen Tatlıses, sıkıştığı münibüsten zorla çıkarılmış ve çarşafla gizlenerek ambulansa bindirilmişti.

Çarşafın altında 49 yaş küçük Berka vardı

Sosyal medyada açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen ünlü isimlerin yakın dostu Onur Akay, şimdi de Tatlıses'le iligli bir iddiada bulundu.

Kaza anında ünlü türkücünün yanında, kendisinden 49 yaş küçük sevgilisinin olduğunu açıklayan Akay, Tatlıses'in o yüzden araçtan çıkarken görüntü vermek istemediği söyledi.

İşte Akay'ın o iddiası:

Yeni sevgilisi 21 yaşında

“İbrahim Tatlıses bu sefer kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşıyor ve onunla evlenmeyi düşünüyor.

Hatta İbrahim Bey’in geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında, arabasında yeni sevgilisi de vardı. Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandığı da merak konusu olmuştu.

Orada, evlenmeyi düşündüğü ve kendisinden 49 yaş küçük olan yeni sevgilisi Berka Gül saklanmıştı. Gül, kazada hafif yaralanmıştı."

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