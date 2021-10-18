Serenay Sarıkaya: Geliyor Gelmekte olan

Yeni dizisi Şahmeran için hazırlıklara başlayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan takipçilerine mesaj içeren bir fotoğraf geldi.

Yeni dizisi için sıkı bir tempoya giren Serenay Sarıkaya, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Daha önce zamanlaması uymadığı için "Bergen" filminde yer alamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya'nın başrolü Burak Deniz ile birlikte paylaştığı "Şahmeran" adlı dizinin çekimlerine Adana'da start verildi.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Sarıkaya, çekimlerde hazırlık sırasında çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Siyah-beyaz pozlarını yayınlayan Serenay Sarıkaya, gönderisine yakın arkadaşı Enis Arıkan'ı etiketledi.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Ünlü oyuncu, "Enis Arıkan'ı isteği üzerine paylaşıyorum... Ee, daha daha nasılsınız (Bunu eninde sonunda yazacağımı biliyordunuz...)" ifadelerini kullandı. Sarıkaya'nın paylaşımı takipçileri tarafından 252 bin beğeni aldı.

Sarıkaya, daha önce senaryo okurken verdiği pozu, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan..." ifadeleriyle 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"

Öte yandan 29 yaşındaki ünlü oyuncunun, bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." demişti.