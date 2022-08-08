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    Ezgi Mola, ağladı

    Köpeği Kuki'nin hasta olduğunu anlatan Ezgi Mola, gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 08:40
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    Ezgi Mola, ağladı

    Başarılı oyuncu Ezgi Mola önceki gün Levent'te görüntülendi. Ünlü oyuncu köpeği Kuki'nin hasta olduğunu açıkladı.

    Otomobilini bir veterinerin önüne park etmiş, aracın içinde yemek yiyen Mola'nın keyifsiz hali dikkat çekti.

    "Kuki hasta"

    Köpeğinin hasta olduğunu söyleyen oyuncu, "Kuki ameliyat oldu. Midesine hortum bağlandı.

    Yanında yemek yersem, heyecanlanıyor. O yüzden araçta yedim" dedi.

    Başarılı oyuncu, köpeğinin hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Ezgi Mola, ağladı #1

    Ezgi Mola, ağladı #2


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