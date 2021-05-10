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    ABD basını yazdı: Melinda Gates iki yıldır boşanmak istiyor

    Bill Gates ve Melinda Gates'in milyon dolarlık boşanma davasıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Melinda Gates'in, 2019 yılından beri boşanmayı beklediği söylendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 10:53
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    ABD basını yazdı: Melinda Gates iki yıldır boşanmak istiyor

    Bill Gates ve Melinda Gates, boşanacaklarını duyurdukları andan itibaren konuşulmaya başlandı.

    Dünyanın 'en pahalı' boşanmasıyla ilgili yeni iddialar gelmeye devam ederken, Bill Gates'in bu dava sonrası zenginler listesinde gerileyeceği belirtiliyor.

    2019 YILINDAN BERİ BEKLİYOR

    ABD basını, ikilinin boşanma davası ile ilgili bir iddia daha ortaya attı.

    Wall Street Journal, Melinda Gates'in boşanmayı 2 yıldır beklediğini ve avukatlarla temas halinde olduğunu yazdı.

    ABD basını yazdı: Melinda Gates iki yıldır boşanmak istiyor #1

    BOŞANMA SEBEBİ BELLİ OLDU

    Basında, Melinda Gates'in boşanma isteğinin nedenine de yer verildi.

    Melinda'nın boşanma sebebi olarak, cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in görüşmesinden dolayı rahatsızlık duyduğu gösterildi.

    ABD basını yazdı: Melinda Gates iki yıldır boşanmak istiyor #2

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