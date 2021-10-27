ABD'de yaşayan Tolga Karel arsa satın aldığını açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda ABD'ye taşınarak tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, sosyal medya hesabından arsa aldıklarını duyurdu.

Yaprak Dökümü dizisiyle ününe ün katan ve son olarak ABD'ye taşınarak tır şoförü olan Tolga Karel, yeni bir yatırımda bulundu.

Karel, dün eşi ve çocukları ile yaşayacağı yeni evi için arsa aldığını açıkladı. Florida'nın gözde bölgelerinden birinde arsa alan Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Karel fotoğrafların altına "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün" yorumunu ekledi.

"BUNCA EMEK BOŞUNA DEĞİLMİŞ, RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN"

Karel, geçtiğimiz sene 320 bin dolara Florida'da satın aldığı evi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." notunu düşmüştü.

ŞİRKETİ İFLAS EDİNCE TIR ŞOFÖRLÜĞÜNE BAŞLAMIŞTI

Sarah Scott ile evlendikten sonra temelli ABD'ye yerleşen Karel'in kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin evine taşınarak aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.