Abone sayısı düşen Şeyma Subaşı, takipçi başına hediye vaadetti Aboneli üyelik için takipçilerinden 134 TL kazanan Subaşı'nın yüzbinleri bulan takipçi sayısı 5 binlere kadar düştü. Subaşı, takipçilerine cep telefonu ve tatil hediye edeceğini söyledi.

ensonhaber.com

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, aşk hayatı ve kariyeri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Subaşı, şu sıralar Mısırlı milyarder sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde nihayet nikah masasına oturdu.

Düğün süreci ile konuşulan Subaşı, bu kez ayrı bir konuda gündeme geldi.

Sosyal medya hesabını abonelik sistemine geçiren Subaşı, özel anlarını burada paylaşmaya başladı.

Aylık kazancı 27 milyon TL

Bu yöntemle yaklaşık 200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL’ye çıkardı.

Bu zam sonrasında Subaşı’nın nisan ayındaki kazancı merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı’nın yalnızca nisan ayındaki kazancının 27 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıkmıştı. Ancak Subaşı hüsrana uğradı.

Subaşı'nın takipçileri her geçen gün azalarak 5 bin aboneye kadar düştü.

Cep telefonu ve tatil vaadetti

Yaşanan düşüş için harekete geçen Subaşı bir kampanya başlattı.

Kampanyaya göre 5 bininci aboneye cep telefonu, 10 bininci aboneye yurtiçi tatili, 20 bininci aboneye ise yurtdışı tatili hediye edeceği belirtildi.