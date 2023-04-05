Abonelik sistemine geçen Şeyma Subaşı'nın aylık geliri dudak uçuklattı Sosyal medya hesabını abonelik sistemine geçirerek ücretini 134,99 TL'ye çıkaran Subaşı'nın nisan ayı gelirinin 27 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı aşk hayatı ve kariyeri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Subaşı, şu sıralar Mısırlı milyarder sevgilisi ile evlilik arefesinde.

Çiftin düğünü mayıs ayının başında.

Düğün süreci ile konuşulan Subaşı, bu kez ayrı bir konuda gündeme geldi.

Sosyal medya hesabını abonelik sistemine geçiren Subaşı, özel anlarını burada paylaşmaya başladı.

Aylık kazancı 27 milyon TL

Bu yöntemle yaklaşık 200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL’ye çıkardı.

Bu zam sonrasında Subaşı’nın nisan ayındaki kazancı merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı’nın yalnızca nisan ayındaki kazancının 27 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıktı…

"Gücün buna mı yetti"

Dudak uçuklatan bir gelire sahip olan Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yardım da tepkilerin odağı oldu.

Evsiz bir aileye yaptığı yardımı gösteren fenomen tepki üstüne tepki çekti.

Subaşı yardım ettiği aileyi çektiği fotoğrafta barakayı yenilettiğini gözler önüne serdi.

Bunun üzerine bazı kullanıcılar “ O kadar para kazanıyorsun, gücün buna mı yetti” diyerek sitem etti.