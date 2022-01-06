Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Şimdilerde ne yapıyor?

Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Şimdilerde ne yapıyor?

Merve Boluğur'un tanınmasını sağlayan Acemi Cadı dizisinde Rüya karakterine hayat veren İrem Erkaya, yıllar içinde bir hayli değişti. Değişime kızıl saçlarından başlayan Erkaya, herkesi şaşırttı.

Şenay Gürler; Merve Boluğur; Nergis Kumbasar; Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı Acemi Cadı, 2006 yılında yayınlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi, dadı olduğunu yeni öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını ekrana taşıdı.

Cadı rolünü canlandıran Merve Boluğur bu dizi sayesinde tanınmaya başlarken, bazı isimler ise şirinlikleriyle dikkati çekti.

Bu isimlerden birisi olan ve sempatik tavırlarıyla akıllarda kalan İrem Erkaya, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Herhangi bir projede yer almayan İrem Erkaya, dizide Ayşegül'ün en yakın arkadaşına hayat vermişti.

İREM ERKAYA'NIN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN DEĞİŞİMİ

Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle gündem oldu. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen İrem Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor.

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan Erkaya'nın sevilen kızıl saçlarına ise veda ettiği görüldü.

İREM ERKAYA ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Yılan Hikayesi, Zeybek, Acemi Cadı, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda yer alan İrem Erkaya, 1978 yılında İstanbul'da doğdu.

2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nü tamamlayan Erkaya, modern dans eğitimi aldı. Oyuncu şu sıralar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapmaktadır.