Acun Ilıcalı 54'üncü yaşını kızları ve sevgilisiyle kutladı Arkadaşları ve ailesi tarafından doğum günü sürprize ait kareleri takipçileriyle paylaşan Acun Ilıcalı’nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile baş başa olan fotoğrafı gündem oldu.

ensonhaber.com Medya patronu Acun Ilıcalı, işi kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. 24 yaşındaki genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikteliğinin ardından sosyal medyayı aktif kullanan Ilıcalı, kızlarına da sık sık yer veriyor. Altunkaya paylaşımı çok beğenildi Dün gece de hikaye kısmından art arda paylaşımlar yapan iş adamı, doğum gününe ait karelere ve videolara yer verdi. Sevgilisi, kızları, torunu ve dostlarıyla kutlama yapan Ilıcalı'nın çok kez mum üflediği görüldü. 54 oldu Paylaşımlarının arasında Altunkaya ile baş başa olan kareye yer veren Ilıcalı, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum aldı. 54'üncü yaşını kutlayan ünlü isim, dostlarının kendisi için düzenlediği organizasyonu da takipçileriyle paylaştı.