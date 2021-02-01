Acun Ilıcalı: Babamın sözünü hiç unutmuyorum

Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda babasıyla ilgili bir anısını paylaştı.

Acun Medya’nın sahibi ve birçok televizyon programının yapımcısı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Babasıyla ilgili bir anısını paylaşam ünlü televizyoncu, nasıl Acun Ilıcalı olduğunu anlattı.

İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamalarından satır başları…

"FİLMİ SEN ÇEK ACUN"

"Babam benimle hep övünürdü 'bu Acun farklı. Bir şey olacak ama ne olacak bulamadım' derdi. Babamın çok önemli bir lafı vardır, hiç unutmam. Çok fazla televizyon seyreden biri değildi. 'Baba çok güzel bir film var seyretsene' dedim. Döndü bana 'Filmi sen çevir Acun, bırak filmi' dedi. O gün söylediği benim hayat çizgimmiş sonradan anladım, garip bir durum oldu."

"ADAY OLSAM SEÇİLİRİM"

Uzun zamandır Dominik Cumhuriyeti’nde buluna Acun Ilıcalı, "Dominik'te yerliler bana 'papa' diyorlar. ‘Baba’ anlamına geliyor. Adaylığımı koysam seçilirim. Eski çekim yaptığımız yerde köyün yarısı bizim ekipte çalışıyordu. Orada başımıza tatsız bir olay geldi, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. O olaydan sonra orada kalmak istemedim açıkçası, güneyine gittik Dominik'in, şimdiki yer sosyete biraz daha..." diye konuştu.