Yakın dostları, sevgili ve kızı ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden Acun Ilıcalı, safari turuna katıldı. Ilıcalı, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı...

Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti, safari turuna katıldı.

Medya patronu, BAE’nin başkenti Abu Dhabi’deki gezisine yakın dostlarını da götürdü.

“Çöl gülü”

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, Melisa ile olan karesine ise “Çöl gülü” notunu düştü.

Çağla Altunkaya da çöl gezisinde sevgilisi Ilıcalı’yı yalnız bırakmadı.

Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı VİDEO

Dominik’e gidecek

Yoğun programının arasında tatile çıkan Ilıcalı’nın kısa süre sonra yarışma programı için Dominik’e gideceği belirtiliyor.

Öte yandan Ilıcalı, bu geziden önce de Türkiye’de bulunuyordu.

Yılbaşı programı çeken Ilıcalı, bu yayından da ciddi reyting bekliyor.