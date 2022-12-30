Petrol
83.07
-0.47%
Euro
19.9583
-0.15%
Dolar
18.7194
0.08%
Altın
1.096
0.43%
Borsa
5545
0.00%
Bitcoin
312.849
-0.68%
BTXN Coin
5.92
0.00%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı

    Yakın dostları, sevgili ve kızı ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden Acun Ilıcalı, safari turuna katıldı. Ilıcalı, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı...
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti, safari turuna katıldı.

    Medya patronu, BAE’nin başkenti Abu Dhabi’deki gezisine yakın dostlarını da götürdü.

    “Çöl gülü”

    Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, Melisa ile olan karesine ise “Çöl gülü” notunu düştü.

    Çağla Altunkaya da çöl gezisinde sevgilisi Ilıcalı’yı yalnız bırakmadı.

    Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı VİDEO

    Dominik’e gidecek

    Yoğun programının arasında tatile çıkan Ilıcalı’nın kısa süre sonra yarışma programı için Dominik’e gideceği belirtiliyor.

    Öte yandan Ilıcalı, bu geziden önce de Türkiye’de bulunuyordu.

    Yılbaşı programı çeken Ilıcalı, bu yayından da ciddi reyting bekliyor.

    Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı #1

    Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı #2

    Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı #3

    Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı #4

    Acun Ilıcalı, çöl gezisine çıktı #5


    Futbol dünyası yasta! İşte yıldız futbolcuların Pele paylaşımları!
    Futbol

    Futbol dünyası yasta! İşte yıldız futbolcuların Pele paylaşımları!

    Erzurumlular, kar duasına çıktı
    3. Sayfa

    Erzurumlular, kar duasına çıktı

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir