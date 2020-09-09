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- Acun Ilıcalı dondurma yerken Saba Tümer'e yakalandı
Acun Ilıcalı dondurma yerken Saba Tümer'e yakalandı
Tatilin keyfini çıkaran Acun, akşam saatlerinde dondurma yerken Saba Tümer'e yakalandı. Kahkahaları kameralara yansıyan Tümer, Acun Ilıcalı'ya "VAR'a ben oturmak istiyorum dedi.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 06:37
Ünlü gazeteci ve tv sunucusu Saba Tümer, Acun Ilıcalı'yla birlikte geçirdiği anları kaydetti.
Acun Ilıcalı'yı dondurma yerken yakalayan Tümer, o anları telefonuyla kaydetti.
Tümer videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
"VAR'A BEN OTURMAK İSTİYORUM"
Acun Ilıcalı'ya "VAR'a ben oturmak istiyorum" diyen Tümer'e Ilıcalı, "VAR'a da VAR lazım o zaman" diye cevap verdi.
İkilinin eğlendiği anlarda Acun Ilıcalı'nın spor müsabakası takip etmesi gözden kaçmadı.
Acun Ilıcalı dondurma yerken Saba Tümer'e yakalandı VİDEO