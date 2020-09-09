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    Acun Ilıcalı dondurma yerken Saba Tümer'e yakalandı

    Tatilin keyfini çıkaran Acun, akşam saatlerinde dondurma yerken Saba Tümer'e yakalandı. Kahkahaları kameralara yansıyan Tümer, Acun Ilıcalı'ya "VAR'a ben oturmak istiyorum dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 06:37
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    Acun Ilıcalı dondurma yerken Saba Tümer'e yakalandı

    Ünlü gazeteci ve tv sunucusu Saba Tümer, Acun Ilıcalı'yla birlikte geçirdiği anları kaydetti.

    Acun Ilıcalı'yı dondurma yerken yakalayan Tümer, o anları telefonuyla kaydetti.

    Tümer videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    "VAR'A BEN OTURMAK İSTİYORUM"

    Acun Ilıcalı'ya "VAR'a ben oturmak istiyorum" diyen Tümer'e Ilıcalı, "VAR'a da VAR lazım o zaman" diye cevap verdi.

    İkilinin eğlendiği anlarda Acun Ilıcalı'nın spor müsabakası takip etmesi gözden kaçmadı.

    Acun Ilıcalı dondurma yerken Saba Tümer'e yakalandı VİDEO

    Acun Ilıcalı dondurma yerken Saba Tümer e yakalandı #1

    Acun Ilıcalı dondurma yerken Saba Tümer e yakalandı #2

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