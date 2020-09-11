Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı sattı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın çok severek oturduğu villayı elden çıkardı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşanınca onun Kuruçeşme'de oturduğu villayı satma kararı almıştı.

"BANA HEDİYE ETMEMİŞTİ"

Ilıcalı'nın bu kararının ardından konuşan Şeyma Subaşı, "Acun villayı bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle villayı satılığa çıkarmayı uygun buldu." demişti.

125 MİLYONA SATTI

Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra Ilıcalı'nın satışa çıkardığı villanın 16.8 milyon dolara (125 milyon ) satıldığı öğrenildi.

Ilıcalı'nın villasını Türkiye'de yaşayan ve ismini sır gibi saklayan Türk bir iş insanı satın aldı.

Ilıcalı'nın bu villadan elde ettiği kazancı nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.