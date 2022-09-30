Acun Ilıcalı, hastaneden fotoğraf paylaştı

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Acın Ilıcalı, tedavi olduğu hastaneden bir paylaşım yaparak "En kısa sürede iyileşmemi sağlayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ters yönde seyreden hafif ticari araç, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosikletle çarpışmıştı.

Yaşanan kazada, Acun Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı Banu Ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı.

Ilıcalı ve kızı, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına altına alınmıştı.

Taburcu olmuştu

Ünlü televizyoncunun, hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken kızı Banu Ilıcalı Ceyhun’un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti.

Koluna platin takılan Ilıcalı da tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

"En kısa sürede iyileşmemi sağlayacağına eminim"

Medya patronu Ilıcalı, tedavi gördüğü hastaneden yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü televizyoncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tedavim boyunca gördüğüm yoğun ilgi ve sevgi beni çok mutlu etti. İş hayatımda önemli başarılar elde ettim ama bu sevgi paha biçilemez. Bu mutluluğun benim en kısa sürede iyileşmemi sağlayacağına eminim."