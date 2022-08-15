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    Acun Ilıcalı, maçı sevgilisiyle izledi

    Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'in galibiyet kazandığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile izledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 10:11
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    Acun Ilıcalı, maçı sevgilisiyle izledi

    Yapımcı Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

    Dün Hull City'nin kendi sahasında Norwich City'i ağırladığı maç için İngiltere'ye giden Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

    Çağla yanında keyfi yerinde

    Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve torunu Begüm'ün yanı sıra Ayça Çağla Altunkaya ile olan bir fotoğrafını da paylaştığı görüldü.

    Bu paylaşımıyla ayrılık iddialarını yalanlayan Ilıcalı'nın keyfinin hayli yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

    Acun Ilıcalı, maçı sevgilisiyle izledi #1

    Acun Ilıcalı, maçı sevgilisiyle izledi #2

    Acun Ilıcalı, maçı sevgilisiyle izledi #3


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