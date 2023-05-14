Acun Ilıcalı oyunu kullandı TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde oy kullanan medya patronu Acun Ilıcalı, “Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ensonhaber.com

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili genel seçimi için bugün sandığa koştu.

Genellikle yurt dışında bulunan medya patronu Acun Ilıcalı da seçim öncesi megakente geldi.

Öğleden sonra geldi, oyunu attı

Ilıcalı, oyunu kullanmak için soluğu TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde aldı.

Burada 1227 numaralı sandığa tercihlerinin bulunduğu zarfı atan Ilıacalı, daha sonra kısa bir açıklama yaptı.

"Hayırlı olsun"

Ilıcalı, “Hayırlı uğurlu olsun” demekle yetindi.