Acun Ilıcalı, sevgilisi ve kızı ile alışveriş yaptı

Acun Ilıcalı, sevgilisi ve kızı ile alışveriş yaptı

Sevgilisi Çağla Altunkaya ile kızı Melisa'yı buluşturan Ilıcalı, yılbaşı alışverişi yaptı. Altunkaya ile Melisa'nın samimi halleri kameraya yansıdı.

Acun Ilıcalı'nın, 3'üncü eşi olan Şeyma Subaşı ile velayet krizi yaşadığı iddia ediliyor...

Bu iddialar gündemdeki yerini korurken, Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ilişkisi de doludizgin devam ediyor...

Yılbaşı alışverişine çıktılar

Acun Ilıcalı, sevgilisi ve kızı Melisa'nın arasını sıcak tutmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ilıcalı, sevgilisi ve kızını yılbaşı alışverişine çıkardı.

Yılbaşı öncesinde yoğun gündemine ara verip kızına vakit ayıran Ilıcalı, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Gün boyunca kızıyla vakit geçiren Acun Ilıcalı, sonrasında keyifli bir akşam yemeği ile günü noktaladı.