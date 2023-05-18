Acun Ilıcalı sevgilisiyle maçta Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, sevgilisiyle çektirdiği yeni kareleri Instagram hesabından yayınladı.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya maçtan maça koşuyor.

30 yaş küçük

Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya sık sık son haliyle ya da kıyafetleriyle gündeme geliyor.

4 kızı var

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı olan Acun Ilıcalı son olarak sevgilisiyle yurt dışında maça gitti. Ilıcalı maça sevgilisiyle de gitti ve o anları sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü ikilinin aşk pozu veren çifte ise beğeni yağdı.

Ünlü televizyoncu daha önce sevgilisiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Tatlı dilli"

"Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni. İnşallah daha uzun süre devam eder."