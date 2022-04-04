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- Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında zirveyi kaptı
Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında zirveyi kaptı
"Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasının verilerine göre Acun Ilıcalı, Türkiye genelinde yapılan araştırmada medya ve iş dünyasında zirvede yer aldı.
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 12:35
- Güncelleme : 04.04.2022 - 12:56
Bir araştırma şirketi, online data toplama yöntemiyle bir anket gerçekleştirdi.
"Toplumun Kanaat Önderleri" anketine, Türkiye geneli illerde ikamet eden 18-55 yaş arası olan kişiler katıldı.
ACUN ILICALI ZİRVEDE
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yapılan araştırmada katılımcılara göre medya ve televizyon dünyasının zirvesinde yer aldı.
ALİ KOÇ'LA DA ZİRVEYİ PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı aynı zamanda, İş Dünyası'nın Kanaat Önderleri listesinde de Ali Koç ile birlikte zirvede yer alıyor.