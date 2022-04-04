Haberler

Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında zirveyi kaptı

Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında zirveyi kaptı

"Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasının verilerine göre Acun Ilıcalı, Türkiye genelinde yapılan araştırmada medya ve iş dünyasında zirvede yer aldı.