Acun Ilıcalı, trafik kazasının ardından maç yaptı

Sarıyer'de trafik kazası geçiren Acın Ilıcalı, iyileşmeye başladı. Ünlü televizyonu, arkadaşlarıyla maç etkinliğinde bir araya geldi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ters yönde seyreden hafif ticari araç, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosikletle çarpışmıştı.

Yaşanan kazada, Acun Ilıcalı kolundan yaralanırken motosikletin arkasında bulunan kızı Banu Ilıcalı Ceyhun, herhangi bir yara almamıştı.

Koluna platin takılan Ilıcalı, tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Sahalara geri döndü

Yaşananların ardından iyileşmeye başlayan Medya patronu Ilıcalı, soluğu sahada aldı.

Arkadaşlarıyla maç yaptı

Spora, özellikle futbola olan düşkünlüğü ile bilinen ve Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, arkadaşları ile bir maç etkinliğinde bir araya geldi.



