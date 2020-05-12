Acun Ilıcalı ve ekibi 14 Mayıs'ta Türkiye'ye dönüyor

Program çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi, İstanbul'a dönerek, 14 gün karantinada kalacak.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşların tahliyesi devam ederken, bu tahliyeler kapsamında Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin bir kısmı da Türkiye'ye dönüyor.

TAHLİYE 14 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK

"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.

14 GÜN GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı, KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra koronavirüs bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.