Acun Ilıcalı’dan 3 kıtada doğum günü kutlaması

Medya patronu Acun Ilıcalı, 52’nci doğum günü kutlamalarını "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti " notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı, 52’nci yaşına bastı…

Başarılı medya patronu, bu doğum gününde de gönlünce eğlendi.

Sürekli kıtalar arası uçuş yapan Ilıcalı, bu seyahatlerinin aralarına adeta doğum günü kutlamaları iliştirdi.

EKİP ARKADAŞLARI VE SEVGİLİSİ DE KUTLADI

4 kız babası, ayrı ayrı yerlerde bulunan çocuklarıyla pasta kesti.

Ekip arkadaşları ve genç sevgilisi Çağla Altunkaya’yı da es geçmeyen Ilıcalı, kutlamalara dair kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Acun Ilıcalı, 52'nci yaşını kutladı VİDEO

“3 KITADA KIZLARIMLA DOĞUM GÜNÜ”

Ilıcalı, fotoğraflarının altına ise dikkat çeken şu notu düştü:

"Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..."