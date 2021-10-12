Acun Ilıcalı'dan Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 4 kızıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü unutmayan ünlü isimler, Instagram hesapları üzerinden kızlarıyla olan fotoğraflarını paylaştılar.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da bu özel günü sosyal medya hesabından kutlayan isimlerdendi.

"TAM BENLİK BİR GÜN"

Kızlarıyla selfie çekilen Ilıcalı, paylaşımına, 'Tam benlik bir gün' notunu düştü.

Dört kızı olan Acun Ilıcalı'nın 'Begüm' adında bir torunu var.