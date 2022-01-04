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- Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda açıklaması
Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda açıklaması
Acun Ilıcalı, iddiaları yalanlayarak Kırmızı Oda dizisinin yeni yılda da devam edeceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 06:58
- Güncelleme : 04.01.2022 - 07:40
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi.
Dizi hakkındaki iddialara son noktayı koyan Acun Ilıcalı, yeni oyuncular ve yeni hikayelerle Kırmızı Oda’nın ekranda kalmaya devam edeceğini duyurdu.
3 HAFTA ARA
Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan dizinin ekranlara üç hafta ara verdiğini de dile getirdi. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.