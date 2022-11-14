Petrol
96.04
0.05%
Euro
19.252
0.17%
Dolar
18.6065
0.33%
Altın
1.054
0.03%
Borsa
4543
1.96%
Bitcoin
320.136
0.14%
BTXN Coin
6.38
-5.34%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Adele, sesi için 9 milyon lira harcadı

    Adele, sesini korumak için 9 milyon liralık teknoloji kullanacak
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adele, sesi için 9 milyon lira harcadı

    34 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'ta vereceği konser serisinde sesini korumak için 473 bin 500 dolarlık (9 milyon TL) yatırım yaptı.

    Hava düzenlenecek

    Konser vereceği Ceasars Palace'taki The Colosseum salonunun hava kalitesini artıracak bir teknoloji kullanılacak. İçinde nem giderici, arıtma ünitesi, su molekülü dağıtımı ve soğutma fanları olan bu sistem, Adele şarkı söylerken sahnedeki havayı düzenleyecek.

    Bu sayede gelecek hafta başlayıp üç ay sürecek konserlerinde ses kalitesini koruyacak. Adele'in yok satan biletlerinin fiyatları 30 bin doları gördü.

    Adele, sesi için 9 milyon lira harcadı #1


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İHH'dan Afganistan'a insani yardım
    Yaşam

    İHH'dan Afganistan'a insani yardım

    İnternette sorun mu var? Twitter, Instagram ve Whatsapp'a erişim sorunu mu yaşanıyor?
    Yaşam

    İnternette sorun mu var? Twitter, Instagram ve Whatsapp'a erişim sorunu mu yaşanıyor?

    Görüş Bildir