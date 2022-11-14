Adele, sesi için 9 milyon lira harcadı

Adele, sesi için 9 milyon lira harcadı

Adele, sesini korumak için 9 milyon liralık teknoloji kullanacak

34 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'ta vereceği konser serisinde sesini korumak için 473 bin 500 dolarlık (9 milyon TL) yatırım yaptı.

Hava düzenlenecek

Konser vereceği Ceasars Palace'taki The Colosseum salonunun hava kalitesini artıracak bir teknoloji kullanılacak. İçinde nem giderici, arıtma ünitesi, su molekülü dağıtımı ve soğutma fanları olan bu sistem, Adele şarkı söylerken sahnedeki havayı düzenleyecek.

Bu sayede gelecek hafta başlayıp üç ay sürecek konserlerinde ses kalitesini koruyacak. Adele'in yok satan biletlerinin fiyatları 30 bin doları gördü.