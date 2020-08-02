Adele, yeni imajıyla tanınamadı

Sosyal medya hesabından kıvırcık saçlı halini paylaşan şarkıcı, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, verdiği kilolarla gündem olmaya devam ediyor.

Verdiği kilolarla herkesi şaşırtan Adele, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

KIVIRCIK SAÇLI HALİNİ PAYLAŞTI

Daha çok fön çekilmiş düz saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan 32 yaşındaki şarkıcının, son fotoğrafında saçlarını kıvırcık yapması milyonlarca beğeni aldı.

Adele'in 3.5 milyondan fazla takipçisi fotoğrafı beğenirken, söz konusu değişim için "Yok artık", "Tanıyamadık" şeklinde yorumlar yapıldı.

SİRTÜİN DİYETİYLE 45 KİLO VERDİ

Öte yandan, Simon Konecki ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran şarkıcı için İngiltere'de iki diyetisyen tarafından bir zayıflama programı oluşturuldu.

45 kilo verdiği belirtilen 32 yaşındaki Adele, bu süreçte 'Sirt food' (Sirtüin) diyetini uyguladı.

21 günlük bir periyottan oluşan söz konusu diyet, adını protein sınıfı olan sirtüinden alıyor. Program kapsamında ilk haftadan itibaren yağ yakımı hızlanıyor.