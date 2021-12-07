Adele'nin makyajı gündem oldu

Makyaj sanatçısı Nikkie Tutorials'ın YouTube kanalına katılan Adele, kendisine yarım yüz makyajı yaptırdı.

Birçok şarkısıyla konserlerinde olağanüstü performans sergileyen İngiliz şarkıcı Adele, bu kez YouTube'da sevenlerinin karşısına çıktı.

Makyaj sanatçısı Nikkie Tutorials'ın kanalındaki 'Makyajın Gücü' programına konuk olan Adele, hayranlarına makyaj sırlarını anlattı.

YARIM YÜZ MAKYAJI YAPTIRDI

Tutorials ile eğlenceli bir sohbet eden ünlü şarkıcı, burada yarım yüz makyajı yaptırdı.

33 yaşındaki şarkıcı, sadece yüzünün yarısına yapılacak makyaj için ilk başta sıfır makyajlı bir şekilde kamera karşısına geçti.

"KAŞLARIMI BOYAMADIĞIMDA VOLDEMORT'A BENZİYORUM"

Tutorials'ın programında makyajlı ve makyajsız halini izleyicilere gösteren Adele, "Kaşları belirginleştirmeyi seviyorum. Ama kaşlarımı boyamazsam Voldemort'a (Harry Potter karakteri) benziyorum." diye esprili bir yorum yaptı. Adele, "Kaşlarımın doğal hali çok cansız ve sarı." dedi.

"JOKER GİBİ GÖRÜNÜYORUM"

Yarım yüz makyajı tamamlanınca ayna karşısına geçen Adele, kendisindeki değişimin çarpıcı olduğunu aktararak, "Joker gibi görünüyorum. Harika oldu. Çok çok hızlı yaptın. Bu inanılmaz!" ifadelerini kullandı.