Adem Büyük’ün eşinin çakar sirenli gezdiği araca ve sahibine cezai işlem

Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün de içinde bulunduğu çakar ve sirenli araç sürücüsüne ve sahibine polis ekipleri tarafından 4 bin 17 TL cezai işlem uygulandı.

Milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıkmış ve bu anları kayda alarak ilk önce sosyal medyada paylaşmış sonra ise gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Merve Büyük, aracın siyasetçi bir aile dostuna ait olduğunu ifade ederek neden bu kadar rahatsız olunduğunu sorarak kendini savunmuştu.

ARAÇ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULDU

Yaşanan olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilere araca yönelik çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından bahse konu araç Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrettiği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

Adem Büyük’ün eşi çakar ve siren tertibatlı araçla polisçilik oynadı VİDEO ARŞİV

SÜRÜCÜ VE SAHİBİNE 4 BİN 17 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Araçla ilgili çalışma yapan ekipler sürücü G.K. ve araç sahibi N.B.’ye çakar/siren tertibatı ile araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali suçlarından toplamda 4 bin 17 TL cezai işlem uyguladı.