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    Adriana Lima Cannes'da

    3. bebeğine hamile olan Adriana Lima, 75'inci Cannes Film Festivali'ne gitti.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 08:15
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    Adriana Lima Cannes'da

    40 yaşındaki ünlü model Adriana Lima, geçtiğimiz şubat ayında, yedi aydır birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Andre Lemmers bebek beklediklerini duyurmuştu.

    Önceki eşinden iki kızı bulunan Lima, geçtiğimiz ay yaptığı cinsiyet partisiyle erkek bebeğinin olacağını bir parityle öğrenmiş onu da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Yine göbek açık

    Lima, yapımcı Andre Lemmers ile dün 75. Cannes Film Festivali'ne katıdı. Siyah renkte karın kısmı açık olan bir elbise giyen Lima, güzelliğiyle dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

    Kaslı hamile

    İki çocuk sahibi olan Lima'nın, bu süreçte bile karın kaslarının sıkılığı yine gündem oldu. Güzel modele sosyal medyadan yorum yağdı.

    Adriana Lima, geçtiğimiz ay da Alexander Wang'ın defilesinde yürümüş ve göbeğini yine açıkta bırakan bir kıyafet giymişit.

    Adriana Lima Cannes da #1

    Adriana Lima Cannes da #2

    Adriana Lima Cannes da #3

    Adriana Lima Cannes da #4


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