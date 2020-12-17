Adriana Lima, fotoğrafını çeken kişiyi arıyor

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kimin çektiğini hatırlamadığını söyledi. Lima, fotoğrafı çeken kişinin kendisine ulaşmasını istiyor.

Kariyerine, Victoria's Secret'tan ayrılarak devam eden dünyaca ünlü model Adriana Lima da pandemi nedeniyle çalışma ve seyahat programlarını askıya alan isimlerden.

Instagram'da aktif olarak daha önceden çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima, yeni bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

ESKİ BİR FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yıllar önce bir kampanya için çekilen fotoğrafını Instagran'da paylaşan Lima, fotoğrafın altına bir de not yazdı.

"LÜTFEN BANA MESAJ ATSIN"

Adriana Lima, "Bu fotoğrafı buldum. Genellikle çektiğim her şeyi hatırlarım, ama bu istisna. Gözüme takıldı, içeriği beğendim ve paylaşmaya karar verdim. Bu fotoğrafı kim çektiyse lütfen bana mesaj atsın, kaynak belirteceğim. Hatırlamadığım için özür dilerim." diye yazdı.

Kısa sürede yüzbinlerce beğeni alan gönderiye, esprili yorumlar da yapıldı.