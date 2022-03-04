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    Adriana Lima'nın bebeği göründü

    Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü model Adriana Lima, Balmain defilesini seyretmeye gittiğinde büyüyen karnıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 07:31
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 07:36
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    Adriana Lima'nın bebeği göründü

    Düünyanın en ünlü mankenleri arasında yer alan Adriana Lima, Balmain’in tasarımcısı Olivier Rousteing’in yeni koleksiyonunu sergilediği defileyi izledi.

    40 yaşındaki Brezilyalı model, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine, sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte katıldı.

    TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

    Paris’teki Carreaux du Temple’de yapılan defilede siyah bir elbise giyen Lima, büyüyen göbeğiyle annelik heyecanını da yansıttı.

    Eski eşi Marko Jaric’ten Valentina (12) ve Sienna (9) adlarında iki çocuğu olan ve Andre Lemmers ile birlikteliğinden üçüncü çocuğunu bekleyen Lima, yıldızlar geçidine dönen defilenin en çok dikkat çeken ismi oldu.

    Adriana Lima nın bebeği göründü #1

    Adriana Lima nın bebeği göründü #2


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