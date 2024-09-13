Ahmet Çakar'ın Miss Turkey birincisi İdil Bilgen yorumu sosyal medyada gündem oldu! Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkında konuştu. Çakal, yorumuyla sosyal medyayı yıktı geçti.

Haber Merkezi

Miss Turkey 2024 yarışması finali dün gerçekleşti ve yeni güzelimiz İdil Bilgen oldu. Yarışmanın birincisi 24 yaşındaki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyayı ikiye İdil Bilgen hakkında bir yorum da ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan geldi.

Çakar, Bilgen ile ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı:

"BEN TEMSİL ETSEM DAHA İYİ"

Ben kızımıza çirkin demiyorum; sevimli, tatlı, iyi huylu olabilir ama Türk genç kızını güzel olarak temsil etmesi… Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be!”