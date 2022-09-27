Ahmet Kural'dan sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le aşk pozu

Uzun süredir Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşayan Ahmet Kural, İtalya'ya gittiği sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Bir dönem büyük aşk yaşadığı Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde sona eren ünlü oyuncu Ahmet Kural, mutluluğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin’de buldu.

İlişkilerini doludizgin sürdüren çift, sosyal medya hesaplarından sık sık aşk pozlarını yayınlıyor.

2019 yılından beri birlikte olan Kural ile Şahin’in geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıkları öne sürülmüştü.

İtalya'dan fotoğraf paylaştı

Ahmet Kural, şimdi ise sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile çıktıkları İtalya tatilinde çekilen bir karelerini sosyal medya sayfasından paylaştı.