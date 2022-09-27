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    Ahmet Kural'dan sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le aşk pozu

    Uzun süredir Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşayan Ahmet Kural, İtalya'ya gittiği sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 21:29
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    Ahmet Kural'dan sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le aşk pozu

    Bir dönem büyük aşk yaşadığı Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde sona eren ünlü oyuncu Ahmet Kural, mutluluğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin’de buldu.

    İlişkilerini doludizgin sürdüren çift, sosyal medya hesaplarından sık sık aşk pozlarını yayınlıyor.

    2019 yılından beri birlikte olan Kural ile Şahin’in geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıkları öne sürülmüştü.

    İtalya'dan fotoğraf paylaştı

    Ahmet Kural, şimdi ise sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile çıktıkları İtalya tatilinde çekilen bir karelerini sosyal medya sayfasından paylaştı.

    Ahmet Kural dan sevgilisi Çağla Gizem Şahin le aşk pozu #1

    Ahmet Kural dan sevgilisi Çağla Gizem Şahin le aşk pozu #2


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