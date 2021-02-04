Ahmet Selçuk İlkan: Dostlar hep vefasız çıktı

Ahmet Selçuk İlkan, geçmişte beste verdiği sanatçıları vefasızlıkla suçladı.

Geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah’a sitem eden Ahmet Selçuk İlkan, “İbo Show’da ‘Hatıram Olsun’u okurken ‘sözlerini Ahmet Selçuk İlkan yazdı’ demesini beklerdim.” demişti.

Önceki gün bir programa konuk olan İlkan, bu kez Ümit Besen’i topa tuttu:

"MASALI ŞARKILAR TUTTU"

“‘Islak Mendil’ diye şarkı yazmıştım, ardından ‘Beyaz Mendil’, ‘Ayrılık Mendili’ çıktı. ‘Ayrılık Kolyesi’ diyorsun, ‘Mutluluk Kolyesi’ diye şarkı çıkıyor. Bir gün Ümit Besen’e ‘Tahta Masa’ diye bir şarkı yazmıştım. Dostlar da vefalı olabilse keşke. Masalı şarkılar tutunca Ümit Besen ‘Nikah Masası’nı yazdı. O zaman dedim ki sen bunu yazarsan ben de Arif Susam’a ‘Kıyma O Nikahı Nikah Memuru’ şarkısını yazarım.”

COŞKUN'A ŞARKI YOK

Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah’a yönelik sitemli sözleri için de açıklama yaptı: “Ben para, altın, pırlanta istemedim. En meşhur olduğu dönemde bir kez ismimi söylese yeterdi. ‘Anılar’dan sonra bir tane bile şarkı vermedim Coşkun Sabah’a.”