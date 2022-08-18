Ahmet Tatlıses: Yıkılmadım

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, bugün Instagram hesabından yine kafaları karıştıracak bir video yayınladı.

Babası İbrahim Tatlıses'in kendisinin vurulduğu gece kasalarını boşalmasıyla suçladığı oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik mahkemeye taşınmış ve baba - oğul arasında gerilim yükselmişti.

"Yıkılmadım, ayaktayım"

Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Tatlıses, son olarak Instagram'dan babasının kavgalı olduğu Mahsun Kırmızıgül'ün "Yıkılmadım ayaktayım" isimli şarkısıyla deniz kenarından video yayınladı.

Tatlıses'in bu paylaşımı babası İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Daha sonra Instagram hesabından bir de fotoğrafını paylaşan Ahmet Tatlıses şunları yazdı:

Ahmet Tatlıses'in yeni paylaşımı: Yıkılmadım VİDEO



"Laf sokmayı biliriz"

"Biz de biliriz lafı inceden işleyip derinden sokmayı. Ama kalp kırmak cahillerin işidir kimse kendine pay çıkarmasın. Ben bir şey yaparsam orası burası değil"