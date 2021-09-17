Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in yeni imajı

Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba, zaman zaman Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba, zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor. Ahu Tuğba, kızının yeni imajını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"BENİM GÜZEL KIZIM"

Yeşilçam'ın ünlü kadın oyuncuları arasında yer alan Tuğba, "En nihayet çocukluk hayalini gerçekleştirdin. Saçlarını kızıl yaptın benim yeşil gözlü güzel kızım." notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

Ahu Tuğba, kızının yeni imajının yer aldığı bir fotoğrafı daha siyah kalp emojisiyle paylaştı.

POLİS OLDU

Florida’daki Everglades University’nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik, bir süredir polis olarak çalışıyor.