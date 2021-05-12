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    Ailem uyanmasın: Arda Turan ev anahtarını unutunca arabada sabahladı

    Arda Turan dün akşam oynanan deplasman maçı dönüşü, ev anahtarını unutunca kapıda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 16:10
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    Ailem uyanmasın: Arda Turan ev anahtarını unutunca arabada sabahladı

    Galatasaray'da oynayan Arda Turan, dün akşam Denizlispor ile oynadıkları maç dönüşü evine giremedi. Futbolcu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    ASLIHAN VE ÇOCUKLAR UYANMASIN

    Arda Turan, 4-1 kazandıkları Denizlispor deplasmanı dönüşünde evinin anahtarlarını tesiste unuttu.

    Gece yarısı eşini ve çocuklarını uyandırmamak için zile basmayan Turan, arabada zaman geçirdi.

    Ailem uyanmasın: Arda Turan ev anahtarını unutunca arabada sabahladı #1

    "ARABADA CUMARTESİ HAYALİ KURAN ARDA"

    Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı;

    “Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..."

    Ailem uyanmasın: Arda Turan ev anahtarını unutunca arabada sabahladı #2

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