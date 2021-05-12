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- Ailem uyanmasın: Arda Turan ev anahtarını unutunca arabada sabahladı
Ailem uyanmasın: Arda Turan ev anahtarını unutunca arabada sabahladı
Arda Turan dün akşam oynanan deplasman maçı dönüşü, ev anahtarını unutunca kapıda kaldı.
- Haber Merkezi
- 12.05.2021 - 15:53
- Güncelleme : 12.05.2021 - 16:10
Galatasaray'da oynayan Arda Turan, dün akşam Denizlispor ile oynadıkları maç dönüşü evine giremedi. Futbolcu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
ASLIHAN VE ÇOCUKLAR UYANMASIN
Arda Turan, 4-1 kazandıkları Denizlispor deplasmanı dönüşünde evinin anahtarlarını tesiste unuttu.
Gece yarısı eşini ve çocuklarını uyandırmamak için zile basmayan Turan, arabada zaman geçirdi.
"ARABADA CUMARTESİ HAYALİ KURAN ARDA"
Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı;
“Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..."