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- Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim
Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim
Geçtiğimiz günlerde sahnede yaptığı dansı eleştirilen ünlü sanatçı Ajda Pekkan, "Bana uzaylı gibi dansı var diyorlar, gönlümü kırdılar" dedi.
- 30.10.2022 - 19:50
- Güncelleme : 30.10.2022 - 20:32
Fotoğraflarında abartı filtre kullanan 76 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, bu kez dansıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü..
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da sevenleriyle buluşan Pekkan, kıyafetinin azizliğine uğradı.
Kıyafetinin içinde sadece kafasını hareket ettirerek yaptığı dansı çok konuşuldu.
Ünlü sanatçı, sosyal medyada dansıyla ilgili yapılan eleştirilere değinerek kırıldığını belirtti.
"Bana uzaylı gibi dansı var diyorlar, gönlümü kırdılar"
Sahnede artık dans etmeyeceğini belirten Pekkan "Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar." dedi.
Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim VİDEO
Ajda Pekkan sahnedeki dansıyla gündem oldu VİDEO