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Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim

Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim

Geçtiğimiz günlerde sahnede yaptığı dansı eleştirilen ünlü sanatçı Ajda Pekkan, "Bana uzaylı gibi dansı var diyorlar, gönlümü kırdılar" dedi.