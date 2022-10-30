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    Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim

    Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim

    Geçtiğimiz günlerde sahnede yaptığı dansı eleştirilen ünlü sanatçı Ajda Pekkan, "Bana uzaylı gibi dansı var diyorlar, gönlümü kırdılar" dedi.
    • 30.10.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 20:32
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    Fotoğraflarında abartı filtre kullanan 76 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, bu kez dansıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü..

    Geçtiğimiz günlerde Ankara'da sevenleriyle buluşan Pekkan, kıyafetinin azizliğine uğradı.

    Kıyafetinin içinde sadece kafasını hareket ettirerek yaptığı dansı çok konuşuldu.

    Ünlü sanatçı, sosyal medyada dansıyla ilgili yapılan eleştirilere değinerek kırıldığını belirtti.

    "Bana uzaylı gibi dansı var diyorlar, gönlümü kırdılar"

    Sahnede artık dans etmeyeceğini belirten Pekkan "Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar." dedi.

    Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim VİDEO

    Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim #1

    Ajda Pekkan sahnedeki dansıyla gündem oldu VİDEO

    Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim #2

    Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim #3

    Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim #4


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