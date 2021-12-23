Zamanının çoğunu turizmin gözbebeği Bodrum’da geçiren Ajda Pekkan, halkın içine karışmak istediğini söyledi.

Süperstar Ajda Pekkkan, Bodrum'da düzenlenen bir kutlama konserinde “Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi“ unvanı aldı.

Pekkan konser sonrasında basın mensuplarıyla sohbet etti.

Sosyal hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Pekkan, gezmeyi pek sevmediğini; şimdilerde ise halkla iç içe olmak istediğini belirtti.

"HALKIMLA BERABER OLMAK İSTİYORUM"

Hayatını sahnelere adayan Pekkan, şöyle devam etti:

"Bodrum halkıyla beraber de olmak istiyorum. Çünkü ben biraz sokağa çıkma özürlü bir insanım, soyut yaşamayı seviyorum ve sahnede yaşamayı prensip edindiğim için... Şimdiden sonra birazcık daha halkımla beraber olmayı düşünüyorum, onlarla sohbet etmek istiyorum.

"PAZARA GİTMEK, BALIK TUTMAK İSTİYORUM"

Gitmediğim halde bir pazara bile gitmek istiyorum, belki bir balık bile tutmak istiyorum.

"BUNLARI ÇOK ÖZLEDİM"

Bütün bunları çok özledim kendi hayatımda."

Daha sonra Pekkan'a, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından değerli taşlarla süslenmiş Bodrum’un simgesi olan mavi balık sembollü Kültür ve Sanat nişanı ile takdim edildi.

Ajda Pekkan: Artık pazara gitmek, balık tutmak istiyorum VİDEO

