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    Ajda Pekkan dua istedi

    Yaz sonuna kadar konser takvimini dolduran Ajda Pekkan, hayallerinden bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:22
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    Ajda Pekkan dua istedi

    76 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan, geçtiğimiz gece İzmir Kültürpark Açıkhava konserinde İzmirliler ile buluştu. Aralıksız 2.5 saat sahnede kalan Ajda Pekkan, bir hayali olduğunu dile getirdi.

    "İzmir'de yaşamak istiyorum"

    İzmir’i çok sevdiğini dile getiren Süperstar, “Burada yaşamayı istiyorum. Çok güzel bir şehir. Lütfen siz de bana dua edin, en kısa zamanda hemşehri olalım.” dedi.

    İstediği her şeyi gerçekleştirebilecek imkanı ve parası olan Pekkan'ın ısrarla hayranlarından dua istemesi izleyenleri şaşırttı.

    Metroya da binmek istiyor

    Pekkan, daha önce verdiği bir röportajda metro ve metrobüse hiç binmediğini söylemişti. Marmaray'ı da çok merak ettiğini kaydeden Pekkan, "Binmek istiyorum." demişti.

    Ajda Pekkan dua istedi #1

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