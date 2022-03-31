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    Ajda Pekkan için kamp zamanı

    Sahnelere kısa bir ara veren Ajda Pekkan, Bodrum'da kampa girecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 07:52
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 08:24
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    Ajda Pekkan için kamp zamanı

    76 yaşındaki ünlü oyuncu Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı.

    Pekkan, bu defa kahve tonlarında iki parça saten bir kombin tercih etti. Süperstar'ın İstanbul'daki konserinden sonra sahnelere bir süre ara vereceği öğrenildi.

    KAMP BAŞLIYOR

    Yılbaşından beri dur durak bilmeden konser veren Süperstar, önümüzdeki hafta Bodrum’a gidiyor.

    Villası tadilatta olduğu için 1 ay boyunca otelde kalacak, yaz konserleri için kampa girecek.

    Ajda Pekkan için kamp zamanı #1

    Ajda Pekkan için kamp zamanı #2

    Ajda Pekkan için kamp zamanı #3

    Ajda Pekkan için kamp zamanı #4


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