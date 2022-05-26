Ajda Pekkan, konserde bacaklarını gösterdi

Sahnede coşan Ajda Pekkan, bir erkek seyircisinin "Görmedik" deyince bir anda elbisesini kaldırdı.

76 yaşındaki Ajda Pekkan, dün akşam İstanbullu sevenleriyle buluştu. Sahne performansıyla dikkat çeken Pekkan, yaptıklarıyla şaşırtmaya devam etti.

"Görmedik"

Sahnede bacaklarını gösteren ünlü şarkıcı, bir erkek seyircisinin "Görmedik" diye bağırması üzerine elbisesini yine kaldırdı. Pekkan'ın bu hareketi konsere damga vurdu.

O anlar kısa sürede sosyal medyaya düştü. Pekkan için "Açmayan bir sen kalmıştın" yorumları yapıldı.