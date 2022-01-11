Ajda Pekkan NFT dünyasına adım attı

Ajda Pekkan da NFT dünyasına giren ünlülerden oldu. Pekkan'ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu yayınlanacak.

Dünyada artık medya ve eğlence sektörünü alt üst etme potansiyeline sahip bir sektör olarak kabul edilen NFT, Türkiye’de de gittikçe yaygınlaşıyor.

Birçok ünlü ismin ardından şarkıcı Ajda Pekkan da NFT dünyasına adım attı.

250 DOLARLIK TOKEN ALARAK ÇEKİLİŞE KATILMAK GEREKECEK

Pekkan'ın 15 Ocak'ta yayınlanacak NFT'lerine sahip olmak için 250 dolarlık token alarak çekilişe katılmak gerekecek.

Yapılacak çekiliş sonrasında talihliler, Pekkan'ın NFT'lerine sahip olabilecek.

NFT NEDİR?

Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT, ‘Non-Fungible Token’in kısaltması.

NFT, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcı olarak biliniyor. Dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay doğrulanabilir varlıklara dönüştürüyor.

Öte yandan Türkiye'de sanatçı Tarık Tolunay’ın satışa çıkardığı ‘Fractal İstanbul – Pandemi’ eseri, Türkiye’nin NFT’ye çevrilerek satılan ilk eseri olmuştu.

Galata Köprüsü ve Karaköy’ün çizimini içeren eserin NFT’si, 20 ‘Ethereum’a (ETH) satıldı. Bitcoin gibi bir kripto para olan ETH’nin bir birimi 3500 dolara karşılık geliyor.