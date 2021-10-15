Ajda Pekkan, Photoshop'tan vazgeçemiyor

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bilinen Süperstar Ajda Pekkan, fotoğraflarına yaptırdığı Photoshop'lu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, verdiği pozlarla adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen ve Photoshop'un nimetlerinden de yararlanan Pekkan, yeni albümü için kameraların karşısına geçti.

Uzun zamandır beklenen albümü için poz veren Ajda Pekkan'ın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

PHOTOSHOP'LU YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ajda Pekkan, Photoshop ile düzenlenen yeni pozlarını paylaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarda 'Photoshop'un abartıldığını ifade etse de, Pekkan'ın birçok hayranı 'Kim photoshop yapmıyor ki!' diyerek sanatçıya destek verdi.