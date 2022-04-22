Kazancını gayrimenkulde kullanan Ajda Pekkan, son yatırımını Kıbrıs'a yaptı.

Son zamanlarda sosyal hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ajda Pekkan, geçtiğimiz dönemlerde İstanbul ve Bodrum'daki villalarıyla sık sık gündeme geliyordu.

Gayrimenkul yatırımından vazgeçemeyen Süperstar, rotasını bu kez Kıbrıs'a çevirdi.

İki dairesi daha oldu

Özel bir rezidanstan evler beğenen Pekkan, iki tane teras daire satın aldı.

Vinçle gezdi

İnşaatı devam eden daireleri bir an önce görmek isteyen Pekkan, gezisini ise vinçle yaptı.

Sosyal medyada olay oldu: Metrobüse niyet, vince kısmet

Pekkan'ın o anları ise çevredekiler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar, 76 yaşındaki sanatçı için "Metrobüse niyet, vince kısmet" yorumlarında bulundu.

Pekkan, son röportajında İstanbul'u gönlünce gezmek istediğini söyleyerek "Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ajda Pekkan satın aldığı daireleri vinçle gezdi