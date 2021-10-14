Ajda Pekkan, sokak hayvanları için ayda 20 bin TL harcıyor

Ajda Pekkan, sokak hayvanları için ayda 20 bin TL harcıyor

Ajda Pekkan, sadece sokak hayvanlarıyla ilgilensin diye yanına bu iş için ayrı bir çalışan aldı.

Süperstar Ajda Pekkan, 2013 yılında verdiği bir röportajda "O kadar seviyorum ki hayvanları, beni gömerseniz hayvan mezarlığına gömün. Her şeyim onlar.” demişti.

Hayvanları çok seven Pekkan, sokak hayvanları için yanına yeni bir çalışan aldı. Sadece bu işle ilgilenen yardımcısı her gün sokak hayvanları besliyor, hasta olanları veterinere götürüyor.

AYDA 20 BİN TL HARCIYOR

"Para önemli değil." diyen Pekkan'ın, sokak hayvanları için ayda en az 20 bin TL harcadığı öğrenildi.