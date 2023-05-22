Ajda Pekkan sonunda evini sattı 3 yıldır Sarıyer'deki evini satmaya çalışan Ajda Pekkan, sonunda amacına ulaştı.

ensonhaber.com

Türk pop müziğinin usta ismi Süperstar Ajda Pekkan, uzun süredir satışta olan Sarıyer Bahçeköy'deki villasına alıcı bulamıyordu.

65 milyon TL

Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villasını sonunda sattı. Villasını 65 milyon TL’ye satan Pekkan, sonunda rahat bir nefes aldı.

950 metrekare

950 metrekare kullanım alanı olan evin satılmasında, son dönemde gündemde olan olası İstanbul depremi de etkili oldu. Deprem açısından risksiz olan Sarıyer, bu bölgeye olan talebi artırmıştı.