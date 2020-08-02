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    Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı

    Süperstar Ajda Pekkan Kurban Bayramı programı kapsamında Bodrum’da sahne aldı. Pekkan, kendisini izleyen 500 kişiye 3 saat müzik ziyafeti çekti.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 15:14
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    Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı

    Ajda Pekkan, Kurban Bayramı'nın 2’nci gününde Bodrum'da, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir otelde sahne aldı.

    Söylediği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşatan Ajda Pekkan, danslarıyla da büyük beğeni topladı.

    Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı #1

    DANSÇILARIYLA ŞOV YAPTI

    Sahneye özel tasarım kıyafet ile çıkan Süperstar Ajda Pekkan, dansçılarıyla birlikte adeta şov yaptı.

    “Yakar Geçerim”, “Arada Sırada”, “Resim”, “Yan”, “Aynen Öyle”, “Vitrin” ve “Flu Gibi” gibi pek çok hit şarkısını seslendiren Süperstar, söylediği Türk Sanat Müziği eserleri ile de kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.

    Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı #2

    GENCEBAY KENDİ ŞARKISINI PEKKAN'DAN DİNLEDİ

    Popun kraliçesi, repertuarında sürpriz şarkılara da yer verirken, muhteşem şovuyla bayramda unutulmaz bir gece yaşattı.

    Süperstar Ajda Pekkan, "Batsın Bu Dünya" şarkısını yorumlarken kendisini dinlemeye gelen Orhan Gencebay'a da sevgilerini iletti.

    Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı #3

    3 SAAT SAHNEDE KALDI

    74 yaşındaki Süperstar muhteşem sesi, bitmeyen enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla üç saat sahnede kaldı. Ajda Pekkan "Aman Petrol" şarkısıyla performansını noktaladı.

    Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı #4

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